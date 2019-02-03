Binali Yıldırım Tuzla'da seçim çalışmalarına devam etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla’da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu Ziyaret Etti. Ziyaret Sırasında Yıldırım’ı Gören Vatandaşlar, Kendisine Sevgi Gösterisinde Bulundu.

Burada Vatandaşlara Hitap Eden Yıldırım, Kendisine Gösterilen İlgiye Teşekkür Etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bacacı, Meclis Üyesi Mehmet Kinsiz, Kasım Durmaz, İlker Gökdemir, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı, AK Parti Aydınlı Mahalle Başkanı Yunus Yeşilyurt Kendisine Eşlik Ettiği Ziyaretinin Planlı Olmadığını Belirten Yıldırım, “Bir Yola Çıktık. 31 Mart Günü Yapılacak Seçimlerde Sizlerin Desteğiyle İnşallah Bu Şehri Gelecek 5 Sene Yönetmeye Talip Olduk. Allah Mahcup Etmesin. Allah Yar ve Yardımcımız Olsun.” Dedi.

“TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ”

Birlik ve Kardeşliğin Önemine Dikkati Çeken Yıldırım, “Allah Kimseyi Vatansız, Yersiz, Yurtsuz Etmesin. Mesele Memleket Olunca, Mesele Bayrak Olunca Gerisi Teferruattır. Yolları Böldük Hayatları Birleştirdik, Yolları Böldük Milleti Birleştirdik. Yolları Böleriz Ama Türkiye’yi Böldürtmeyiz. Bunu Herkes Böyle Bilsin. Bu Ülke Hepimize Yeter. Kardeşçe Yaşayacağız, Bir Olacağız, Beraber Olacağız, Kardeş Olacağız, Ay-Yıldızlı Bayrağın Altında Türkiye Olacağız.” İfadelerini Kullandı.

Yıldırım, Ziyaretin Ardından, Kendisini Dışarıda Bekleyen Vatandaşlarla Hatıra Fotoğrafı Çektirdi. Ardından Bir Pastaneye Uğrayan Yıldırım, Vatandaşlarla Sohbet Etti.