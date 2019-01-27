Binali Yıldırım'a çorbacıda yoğun ilgi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı.

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DHA