Binali Yıldırım'a memleketinde yoğun ilgi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyen hemşehrileri, havalimanında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Teker teker hemşehrileri ile görüşen Yıldırım'ı karşılama töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere öğle saatlerinde Erzincan'a geldi. Hemşehrilerinin büyük ilgisi gösterdiği Yıldırım'ı bürokratlar ve siyasilerin yanı sıra yüzlerce kişi karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren karşılama töreninin ardından Yıldırım, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ne geçerek burada halka seslendi. Yıldırım, memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Yıldırım konuşmasında AK Parti öncesi İstanbul'una da değinerek, "Verilmeyen hizmetler şehrin korkulu rüyası, kâbusu haline gelir. 1994'ü hatırlayın, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın; çamur, çukur, çöp. Hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları, Ne oldu; 27 Mart 1994'te o geldi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul'da çöp de konuşulmuyor, çamur da konuşulmuyor, hava kirliliği de konuşulmuyor. Hayat devam ediyor, sorunların şekli değişiyor. Şimdi İstanbullular ne istiyor; "Trafik sorununu çözün" diyor. İstanbullular ne diyor; "Araba çok, otopark az, otopark yapın" diyor. "Daha çok yeşil alan yapın" diyor, "depreme karşı tedbir alın" diyor, "gençlere kadınlara belediye de daha çok yer verin, geleceğin İstanbul'unda yerini alsın" diyor. Akmayan suyundan, çöp dolu sokaklarından, hava kirliliğinden elhamdülillah İstanbul'da eser yok" diye konuştu.

Erzincan'a yapılan yatırımları görmeyenler olduğunu belirten Binali Yıldırım, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"16 yıldır Erzincan'da biz iktidardayız. Kulağıma şöyle laflar geliyor; "İşte başbakanımız oldu, bakanımız oldu, milletvekilimiz oldu, milyarlarca yatırım yaptı diyor; nerede bu yatırımlar?" "Biz bunları göremiyoruz" diyenler varmış, buna çok üzüldüm. Benim hemşehrilerim görüyor, sizler görüyorsunuz ama görmeyenlere hatırlatalım. Türkiye'nin en modern havalimanına bakın; Erzincan Havalimanı. Çevre yoluna baktığınızda yaptığımız eserleri göreceksiniz. Üst geçidine bakın, Çağlayan Kavşağı'na bakın, Kelkit Kavşağı'na bakın. 25 bin öğrencinin okuduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bakın. Hemen karşısında olan 25 bin polis adayının yetiştiği Polis Meslek Yüksek Okulu kampüsüne bakın. Modern otobüs terminaline bakın. Akyazı'da Kızılay Maden Suyu Fabrikası'na bakın. Olmadı, güneye dönün, Ergan Dağı'na bakın, Ergan Kayak Tesisleri'ne bakın. Olmadı, değerli kardeşlerim bin kişinin çalıştığı ASİST Çağrı Merkezi'ne bakın, tavuk kombinesine bakın. Yetmedi, Erzurum'dan Erzurum'a 6 saatte gidiliyordu, o Sansa Dereleri'ne bakın. Üç tane Fırat üzerine gem vurduğumuz köprülere bakın."

TBMM Eski Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım daha sonra kent merkezinde düzenlenen yemekte hemşehrileri ile buluştu.

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DHA