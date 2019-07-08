Binali Yıldırım'dan asılsız haberlere yanıt

Binali Yıldırım, çıkan asılsız haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Binali Yıldırım'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir."