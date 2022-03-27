Binali Yıldırım'dan çiftçiye çağrı! "Deli gibi ekin, dağı taşı ekin!"

AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Rusya ile Ukrayna arasında savaş üzerinden değerlendirmelerde bulundu ve geçtiğimiz günlerde çiftçilere yönelik ekim çağrısını yineledi.

TÜRKİYE'NİN RUSYA VE UKRAYNA İLE TİCARETİ

Rusya Ukrayna savaşının sona ermesiyle birlikte en çok zarar görecek ülkeler arasında ülkelerin başında Türkiye’nin olacağını aktaran Yıldırım, “Çünkü ticaretimizin büyük bir kısmı bu iki ülkeyle yapılıyor. Alışverişimizin 40 milyar doları Rusya ve Ukrayna ile yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor." dedi.

GIDAYA ERİŞİMDE SORUNLAR YAŞANACAK

İlerleyen süreçte dünyanın her yerinde gıda erişimi konusunda problemlerin yaşanacağını aktaran Yıldırım, "Şimdi bunlar yok, bunlar olmayınca ne olacak gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor." şeklinde konuştu.

DEDİLER GİBİ EKİN, DAĞI, TAŞI EKİN

Gıdanın önemine dikkat çekene Yıldırım"Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin. Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" dedi.

KALİTELİ MUHALEFETE İHTİYAÇ VAR

Türkiye'de muhalefetin ülkeye hiçbir zararı olmadığını vurgulayan Yıldırım"İmkanlar zorlanarak tedbirler alınıyor. Türkiye’nin kaynakları borçlarından fazladır. Böyle ülke çok az var. Onun için ülkemize güvenmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Muhalefet iyidir, iktidarın kamçısıdır. Ama Türkiye’nin kaliteli muhalefete ihtiyacı var. Kendilerini Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmeye formatlamış bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir yararı yok. Ama şunu bilin başaramazsınız, başaramayacaksınız. Muhalefetten yeni şeyler duydunuz mu? İşleri güçleri yaptıklarımızı eleştirmek, yalan dolan. Gençler AK Parti’yi daha az destekliyormuş. Hadi oradan kim demiş? Gençler birlikte durmak yok, yola devam demeye hazır mısınız? İşte böyle" ifadelerini kullandı.