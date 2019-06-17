Binali Yıldırım'dan Muhammed Mursi için başsağlığı mesajı!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mısır'ın eski devrik lideri Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım,"Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İşte Binali Yıldırım'ın o paylaşımı