Binali Yıldırım'dan “Ne iş yapıyorsun? ” sorusuna kahkahaya boğan yanıt: İş arıyorum

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Bahçelievler'de birtakım temaslarda bulunmak üzere ilçeye geldi. Binali Yıldırım, siyasi temasları öncesinde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin çalıştığı Sempati Sosyal Tesisini ziyaret etti. Burada çalışanlarla sohbet eden Yıldırım, çalışanlardan müşterilerine kadar herkesin tesiste sempatik olduğunu dile getirerek "Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"NE İŞ ARIYORSUN?" SORUSUNA GÜLDÜREN YANIT

Binali Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu gezdi. Burada bir sınıfa giren ve çocuklarla sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “Ne iş yapıyorsun? ” sorusuna, “İş arıyorum” cevabı verince sınıfta bulunan kişiler arasında gülüşmeler yaşandı. Yıldırım'ın sempatik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan buradan ayrılan Yıldırım, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret etti, belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.