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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor.

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Sahadan gayet memnunum gayet iyi gidiyor.

- Ben İstanbulluların tamamının adayıyım.

- İstanbul evimiz memleketimiz ortak geleceğimiz.

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