Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

EKREM İMAMOĞLU'NUN 'BİNALİ YILDIRIM SORULARI İSTEDİ' YALANI

Yalan ortaya çıktı yoluna devam etti. Özür dile ne kaybedersin ki? İspat et edemezsin. Kimden istedi moderatörden o da çıkıyor ki benden istemedi. Sakin olsun öfke kontrolü önemli bir şey.

BİNALİ YILDIRIM'DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Bu arkadaşın bu hevesini de kursağında bırakmayalım, gelsin konuşalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem yayın yapılsın diyorlar hem de yandaş televizyonda yaparlar diyorlar. Ben öyle olmadığını ortaya koydum. Ben kim istiyorsa o gelsin dedim.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN TELKİNİ İLE BU YAYINDAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR

Uğur Dündar olsun dedim. Benim için hiç mahsuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Sonra vazgeçti. Neden vazgeçti anlamış değilim. Tam da onun istediği şeyi sağlayacak bir fırsat doğru aslında. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ama bilemediğimiz bir nedenden dolayı bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP'nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir.

İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız.

BEKLENEN CANLI YAYIN NASIL OLACAK?

Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yaılmayacak bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADAYININ VALİYE HAKARETİ

Özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı.

"BİZ ORGANİK BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ"

Benim kampanyam başından beri organik kampanya yapacağım dedim. Bu düşüncem devam diyor. Bundan kastım büyük meydanlarda insanlara hitap etmek değil gelişi güzel sokakta karşılaştığım insanlarla sohbet etmek. Tanışıp oturup çay içmek, hatır sormak, kendisini dinlemek. Projelerimizi paylaşmak gibi doğal bir kampanya. 31 Mart sonrası şuna şahit oldum, 'hiç üzülme başkanım Topal Dursun'un oğlu...' Sanki onlar bu işin sorumlusuymuş gibi insanlar bu işten kendilerini sorumlu tutuyorlar aman üzülme sen. Sizin bir kabahatiniz yok ki diyorum ben. Bu iş sandıkta yapılan yolsuzlukla hırsızlıkla bu hale geldi. Asıl siz kusura bakmayın biz sizi bir daha sandığa gitmek zorunda bırakıyorum. Ben buna üzülüyorum.

"MAĞDUR KİM SORUYORUM"

Sandıkta yağılan yolsuzluk nedeniyle iş buraya geldi. Bu çalma işi nereden çıktı. Kardeşim bu çalma işi oyları cebine koyup eve götürecek hali yok ki. Senin oyunu Banu hanıma yazar bu da çalmadır. Bu sonuç değişecek görünüyor. 29'dan 13'e geriledi. 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor. Bunu gördü ve hemen müraacat etti, bizim arkamızdan. 5 dakikada karar çıkardı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeriye giremedi. Sonra YSK'ya gitti iş orada da red gördük. Sonra yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü. Mağdur kim ben soruyorum. Mağdur 8 milyon oy kullanan. Bu insanlar tekrar sandığa gidecek. İnsanların planları als üst oldu. Buna ne gerek var. Sayalım...

"BÖLGEDE HDP İLE BERABER EN FAZLA OLAN AK PARTİ'DİR"

Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Herkes adaylara bakıp karar verecek. Aynı kişiye oy vermiyorlar. Bu bizim demokrasinin güzelliği. Bölgede HDP ile beraber en fazla olan AK Parti'dir. Bize bölge halkından oy geldi.

BU SEÇİMDE KÜRT VATANDAŞIMIZDAN DAHA FAZLA OY GELECEK

Bu seçimde de gelecek buna inanıyorum. İstanbul'da o bölgenin insanına en iyi hizmeti ben yaparım. Gidin Diyarbakır'a yollarına bakın havaalanına bakın... Kürt vatandaşımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN VERİLERİN KOPYALANMASI KONUSU

Kazandığına o da inanmıyor gelmişken bütün bilgileri derleyeyim, toplayayım bizde kalsın kullanırım. Kişisel verileri koruma kanununa mualefet. Bu mahkeme kararı ile zaten durduruldu. Üç tane dışarıdan uzman da katıldı. Bir firmanın verdiği elemanlar. Sen belediye başkanısın her şey senin elinin altında. Ne bu telaş ya. İstediğin bilgileri istediğin zamna sorgularsın.

YILDIRIM: "ONU VEREN ADAMIN ÖMRÜ HAPİSLERDE GEÇER"

Kim sana bilgiyi vermemezlik edebilir. Bu tecrübesizlik. Ben iyi niyetli düşünüyorum. Bir hesap da olabilir. Bir açıkları varsa, kısa sürece derleyip toplayım da belki bunları kullanırım... Ulusal güvenlikten öte insanların bilgilerine sahip olma hakkınız yok. Öyle bir şey yok. Onu veren adamın ömrü hapislerde geçer. Vereceksin diye emrettiği adamın ömrü hapiste geçer. Ne kadar verildiğini bilemiyorum.

"BİZİM SEÇMENİMİZ PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAZ"

Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız. Bizim yol arkadaşlığımızda AK Parti'de küslük olmaz. Zaman zaman sitem olabilir. Sitem sevgiden gelir konuşuruz işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı verceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz.

94 YILI ÖNCESİ İSTANBUL İLE GÜNÜMÜZ İSTANBUL'UN KIYASI

İstanbul eski yıllara göre çok iyi bir konumda. Dürüst davrannmak lazım. Tayyip Beyin belediye başanlığı öncesi İstanbul ile sonrası kıyas kabul etmez. 94 öncesi İstanbul'u bir sürü genç kardeşimiz bilmiyor. Biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri normal. Bilmemeleri iyi bir şey. Biz kollarımız kopardı iki elimiz de iki tane bidon getiriyoruz, su dolduruyoruz. Çöp dağ gibi oluyor toplanmıyor, hava kirliliği nefes alamıyorsun. Otobüs metrobüs... Yürü tabanlarla... Bunlar şaka gibi geliyor ama bunlar yaşandı. 94 sonrası İstanbul'da dönüm noktası.Anketlerdle araştırıyorsun İstanbul sorunlarını ne çöp çıkıyor, ne susuzluk çıkıyor, ne temizlik çıkıyor yok. Ne var ulaşım trafik, yeşil alan, otopark, bağımlılıkla mücadele.

5 yıl içinde trafik sorunu kalmaz. Önceliğimiz trafik.

"OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Oylara sahip çıkacağız. Bunun önlemi benim oradaki üyem bir dakika bu oy geçerlidir ben buna muhalefet ediyorum yazacak şu sandıkta şu oy geçerlidir, geçerli olduğu halde iptale atılmıştır. Bu evrak işi kayıt altına alma işini görevlilerimiz çok iyi yapmalı. Sayım bitinceye kadar, torbalar bağlanıp mühürleninceye kadar gözden geçirecek, kabul etmediklerini kayıt altına alacak. Kontrol edecek. İmzayı basacak, bir nüshasını alacak. Bu bilgiler elimizde olunca ne yaparsalar yapsınlar bir sonuç alamazlar.

İnanıyorum ki Saadet Partisi'ne gönül vermiş seçmenimiz bize oy verecek. AK Parti adayıyım ama bütün İstanbulluya hizmet vereceğim. Parti kimliği seçime kadar. Seçimden sonra artık parti kimliğimiz yok, her yere hizmet vereceğiz. İzmir milletvekilliği yaptım. İzmir'e yaptıklarımız burada anlatacak değilim.

Motosikletçiler yarın bana bir sürpriz yapacaklarmış.

İSTANBUL'U TAMAMEN AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİNE GEÇİRECEĞİZ

Belediyeler zabıtalarla destek veriyor. Trafik denetimini tamamen belediyeye devredilmesini daha doğru olacağını düşünüyorum. İstanbul'u tamamen akıllı şehir yönetimine geçireceğiz. İstanbul'daki her insanı günlük faaliyetleri hangi işlere ilgisi var, hangi işler iyi gidiyor, neyde sorun var? Bunların bilgisi var ama bunların analiz edip beklentilerini karşılayacak önlemler alınmıyor. Ama akıllı şehir yönetiminde vatandaş size şikayet etmeyecek. Birisi arayıp sorununu demeyecek siz görüp halledeceğiz.

DENİZ ULAŞIMINA TEŞVİK

Bazı yeni iskeleler açılacak. Avcılar'dan Eminönüne veya Bostancı'ya bunun gibi. 8-9 tane ilk etapta açılabilecek. İstanbul'un eskiden halk plajları vardı. Bu plajları tekrara hayata geçireceğiz. En az 5 tane halk plajı yapağız. Marmara büyük oranda temizlendi. Vatandaşın denizle buluşturulması için özel programlarımız olacak.

BÜYÜKÇEKMECE'DEN PENDİK'E KADAR YEŞİL KORİDOR

Buralarda derelerin üzeri doldu dinalar yapıldı, derelerin adı kaldı. Burada yapacağımız şey buradaki Büyükçekmece'den Pendik'e kadar yukarıya doğru yeşil koridorlar. Bu dereleri tekrar meydana çıkaracağız. Hem su akacak hem de insanlar evinden çıkacak millet bahçeleri. Millet bahçelerinden gelecek o koridorlardan yürüyüşe çıkacak. İster kuzey ormanlarına gidecek ister sahile inecek. Bu hat boyunca sahilde gidiyorsun geliyorsun önüne yalı çıktı geçemiyorsunuz. Bunlar olmayacak. Kesintisiz sahilde yürüyüş alanı olacak. Kimsenin mülküne zarar vermeyecek. Sahil herkesin ortak malıdır, kimse ben kapattım diyemez. Sahiller vatandaşın ortak malıdır. Yeşilin suyun içinde yürüyeceksiniz. Piknik yapacaksınız. Bu 37 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracak.