Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e cevap

Binali Yıldırım, Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" iddiasını yalanladı. Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddiasına "Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız." sözleriyle cevap verdi.