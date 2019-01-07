İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Binal'i Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binal'i Yıldırım'dan Uber açıklaması

Yıldırım: Uber teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız, buralarda düzenleme lazım.

Binal'i Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi.

"80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.