Binali Yıldırım’dan UBER açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, UBER taşımacılığı konusunda açıklamalarda bulunarak, "Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, istifa sorusunu yanıtlayarak, "Hukuki düzenleme olan bir konuda etik değerlere bakılmaz. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararımda bir değişiklik yok" diye konuştu.

İstanbul'u cazip hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yıldırım, şehri huzurlu, trafik problemi asgariye inmiş, eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştiği bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.

"İstanbul şuurunu güçlendireceğiz"

İstanbullu aidiyetini güçlendireceğini vurgulayan Yıldırım, "Bunu İzmir yapıyor, Türkiye'nin her tarafından geliyor ama 1.5 sene sonra "ben İzmirliyim" diyor. İstanbul şuuru ve aidiyetini güçlendireceğiz. İstanbul bizim evimiz, geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım istihdamın arttırılması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yönelik çalışmalar yapacaklarını da belirterek, İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerini yukarılara taşıyacaklarını ifade etti.

"Uber teknolojinin getirdiği bir konfor, yok sayamayız"

Kamuoyunda tartışılan UBER konusunda da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "80'li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" dedi.

"Belediye meclisinin en önemli konusu imar plan tadilatları olmayacak"

Binali Yıldırım depreme tehlikesine yönelik kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam edeceğine işaret ederek, "İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin en önemli konusu imar plan tadilatları olmayacak. İmar fonksiyon değişiklikleri olmayacak. Depreme yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarımız olacak. 320 bin yapının deprem riski var. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bunlardan 48 bin 435'i dönüştürüldü. Bu korku ile insanlarımızın yaşamalarına rıza gösteremeyiz. İstanbul'da orta ve alt gelir grubuna yönelik çözümler geliştireceğiz. İlçeler bazında mikro seviyede zemin yapısı belli değil. Bu bilgiye sahip değiliz. Nokta nokta zemin etütleri yapacağız" şeklinde konuştu.

"Benim de organik kampanya yürüteceğim"

Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun günde 20 kilometre yürüyerek kampanya yürüteceğini hatırlatılması üzerine; "O çok genç. Benim o kadar yol yapmama gerek yok. Ama ben de organik kampanya yürüteceğim. Benim kendime has kampanyam var. Planlanmış değil doğal. Üsküdar'ın Doğancılar yokuşunda yürürken çay ocağına uğrayıp vatandaşa dokunabilirim" ifadelerini kullandı.

"TWEET atmayı beceremiyorum"

Sosyal medya konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Yıldırım, "Sizinle konuşurken bir taraftan da konuştuklarımı tweet olarak yazmayı bir saygısızlık olarak görüyorum. Kendi düşüncelerimi de başkasının şahsıma ait hesaptan yazarak paylaşmasını uygun bulmuyorum. Zamanında tweet yazamadığım için bu konuda özürlüyüm ama Trump da seçildikten sonra 55 bin tweet atmış. Dünyanın kimyasını bozuyor. Böyle de bir şey olmasını istemem" dedi.

Kaynak: İHA