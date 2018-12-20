Binali Yıldırım:(FSM geçiş cezaları) Ödedikleri paralar geri ödenecek (1)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2. Köprü geçişleri cezalarına ilişkin, "Çelişkili durumlar var uygulamalardan doğan aksaklıklar var. Düzeltilme ihtiyacı var. Ödedikleri paralar geri ödenecek" dedi.

Binali Yıldırım, İstifa edeceği iddialarına ilişkin, "Kim demiş? Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok" diye konuştu.

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DHA