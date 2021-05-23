Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında geldi. Biz de konuyla ilgili bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

BİNALİ YILDIRIM'IN OĞLU ERKAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Binali Yıldırım'ın oğlu 37 yaşındaki Erkan Yıldırım, kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte 2002 yılının başında Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Daha önce çeşitli acente işleri yapan Yıldırım, yeni şirketi ile gemiler almaya başladı. İlk gemisini 2003 yılında 445 bin Euro'ya alan Erkan Yıldırım, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla İzmir Çeşme-Brindisi (İtalya) hattında seferler yapacağını açıkladı. Erkan Yıldırım'ın ilk gemisi için ödediği 445 bin Euro, o dönemde tartışmalara neden oldu. Yıldırım, paranın bir kısmını kendisinin verdiğini, bir kısmını da acentelere peşin yolcu bileti satarak karşıladığını söyledi. Binali Yıldırım ise 445 bin Euro'nun çok büyük bir para olmadığını belirtmişti.

Sadece Erkan Yıldırım değil ailenin diğer bireyleri de gemi işiyle uğraşıyor. Yıldırım Ailesi'nin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği 17 şirketi, 28 gemisi ve 2 süperyatı olduğu iddia ediliyor. Hatta Yıldırım Ailesi'nin 30 gemisi olduğu iddiası TBMM gündemine de yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Erkan Yıldırım ile ilgili iddiaları TBMM gündemine soru önergesiyle taşıdı. Tanrıkulu sadece gemileri değil ailenin diğer ticari bağlantıları hakkında da sorular sormuş ancak yanıt alamamıştı. Bakan Yıldırım ise çocuklarının gemi sahibi olduğunu kabul ederek, kaç gemi olduğunu söylememişti.