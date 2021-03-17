Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu: MKYK kadrosunda yer alacak!

AK Parti 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de teşkilat yönetimlerinde yapılan değişikliklerin ardından, parti MKYK’sında da bir takım değişikliklere gidileceği duyuruldu.

İddiaya göre AK Parti kulislerinde, meclis dışı kalmasına rağmen birlikte sahada çalışmaya devam ettiği eski bakan ve eski milletvekillerinden bazılarının MKYK’nın yeni düzen kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

GÖREVE SICAK BAKIYOR

Öne sürülen ikinci bir iddia ise AK Parti İzmir Milletvekili ve son başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev verileceği konu edildi. Yıldırım’ın MKYK’ya alınacağı ardında da Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirileceği söylentileri ortaya çıktı. Yıldırım’ın ise partide görev almaya sıcak baktığı belirtiliyor.