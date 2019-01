Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip ders işleyişleri hakkında bilgi alan Yıldırım,"Sizler bizim bugünümüz geleceğimizsiniz. Türkiye'nin umudusunuz. Dünyayı bilen gelişmeleri olacakları öngören bir nesil yetişiyor olması bizim için en büyük servettir. Ben hepinizi tebrik ediyorum. dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerden ders dinledi. Öğrencilerle de sohbet eden Yıldırım,ders işlemleri hakkında da bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Binali Yıldırım, "Ailem doktor olmamı istedi. Ben mühendis olmak istedim. Lisede hep bu mücadeleyi yaptım. Sonun da ailemin dediğini yapmadım. Doktorluğa gitmedim, mühendisliğe gittim. İstanbul Teknik Üniversitesinde okudum. Mühendis oldum. Sonra yüksek lisans yaptım. Gelecek 15 yıl içinde bugün bildiğimiz kullandığımız mesleklerin yarısı yok. Yeni meslekler gelecek. Bu yapay zeka dediğiniz şey, 3 boyutlu robotik işlemler dediğiniz şey bilişimin iletişimin,yenilikçiliğin hayatın her alanın da yeri olacak. Bunlar olmadan biz yaşamımızı sürdüremez hale geleceğiz. Dolayısıyla gençlerimizi bu işlere mesela sürücüsüz otomobiller olacak. Cep telefonu ile her şeyi yapacaksınız. İnsanın günlük yaşamı ile ilgili, sanatla ilgili, ticaretle ilgili, eğitimle ilgili, seyahatle ilgili her şeyi yapabileceksiniz. Bunun için araştırma geliştirme bu alanlar çok önemli"ifadelerini kullandı.

"Türkiye alfabe okur yazarlığında yüzde 98'ler de"

Alfabe okur yazarlığında yüzde 98'ler de olduğunu söyleyen Yıldırım,"Şimdi Türkiye alfabe okur yazarlığında yüzde 98'lerde. Bir de bilgisayar okur yazarlığı var. Orada yüzde 60 civarındayız. Bizim yaşlarımızda, bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okur yazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz bankadan emekli parasını bile çekemez. Onların hayatı da zorlaşacak. Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz nasıl size eğitim için yardımcı olduysa okuttuysa dönüp büyükleri de siz eğiteceksiniz" şeklinde konuştu.

"Bilgi güçtür,silahtan daha etkili bir güçtür"

"Bilgi güçtür, silahtan daha etkili bir güçtür" diyen Yıldırım,"Bilgiye sahip olmak,bilgiyi kullanmaktır esas olan. Başkalarının yaptıklarını kullanmak bize zaman tüketmekten başka bir fayda sağlamaz. O yüzden de kodlama diyorsun kodlamanın bir adım sonrası kendi bilgisayarını yapmadır. Yazılımını yapmadır. Başka başka bir sürü yeni kabiliyetler, yetenekler kazanmaktır. Sürekli oyun amaçlı çet yaparak orada burada yazışarak bunlarla vaktimizin çoğunu geçirirsek hem toplum içinde yalnızlaşırız. Sosyal boyutumuz daralır. Hemde ciddi bir verimsizlik beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

