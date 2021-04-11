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  3. Binanın 9. katına çıkan köpeği videoya çeken vatandaşın söylediği sözler güldürdü

Binanın 9. katına çıkan köpeği videoya çeken vatandaşın söylediği sözler güldürdü

Ankara'da atıl haldeki binanın 9'uncu katındaki pencerede bir köpek gören vatandaş, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler köpeği sağ salim indirirken vatandaşın çektiği video ise izleyenleri güldürdü

Polatlı Şentepe Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde atıl durumda olan eski Duatepe SKK Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Eski hastanenin 9. katına çıkan bir köpeğin pencerenin pervazına çıkarak havladığı görüldü. Alışveriş yapmak üzere sokağa çıkan Yusuf Kılavuz adlı vatandaş, köpeğin bulunduğu yerden indirilmesi için hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri pencerenin pervazına çıkan köpeği sağ salim indirmeyi başardı. Bunun ardından olay yerine gelen Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.

Bir vatandaşın köpek indirilmeden önce çektiği videodaki "Ne derdin var in aşağı, değmez" sözleri ise izleyenleri güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Binanın 9. katına çıkan köpeği videoya çeken vatandaşın söylediği sözler güldürdü

Binanın 9. katına çıkan köpeği videoya çeken vatandaşın söylediği sözler güldürdü

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