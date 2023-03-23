Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesinde çok sayıda binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bir binanın yıkılması esnasında ise iş makinesi yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkıldığı depremden sonra Türkiye'nin pek çok yerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Olası İstanbul depremine ilişkin uzman görüşleri alındıktan sonra birçok hasarlı binanın yıkım çalışmaları da gerçekleşmeye devam ediyor.

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Binada çökme olurken iş makinesinin bir bölümü enkaz yığınları altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevre binalar da yıkımdan etkilendi. Yıkılan binanın yan binasında yaşayan vatandaşlar önlem alınmadan yıkım yapılmasına tepki gösterirken, yıkım çalışmalarında bir bölümü göçük altında kalan iş makinesi başka bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!

İlgili Haberler
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!
Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!
Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!
Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!
Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!
Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!
Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Son Haberler
Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!
Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!
İsrail askerleri Ramazan'ın ilk günü bir Filistinli genci öldürdü!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var
Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var
Çok Okunanlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”
HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!