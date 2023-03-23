Binayı yıkan iş makinasının üstüne enkaz devrildi! Maltepe'de korku dolu anlar yaşandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkıldığı depremden sonra Türkiye'nin pek çok yerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Olası İstanbul depremine ilişkin uzman görüşleri alındıktan sonra birçok hasarlı binanın yıkım çalışmaları da gerçekleşmeye devam ediyor.

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Binada çökme olurken iş makinesinin bir bölümü enkaz yığınları altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevre binalar da yıkımdan etkilendi. Yıkılan binanın yan binasında yaşayan vatandaşlar önlem alınmadan yıkım yapılmasına tepki gösterirken, yıkım çalışmalarında bir bölümü göçük altında kalan iş makinesi başka bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.