İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 104 amiralin imzaladığı darbe imali bildiri ile ilgili Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı." dedi. Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası Samet Kuşçu merak konusu oldu. Peki Binbaşı Samet Kuşçu kimdir? Nereli? | Samet Kuşçu kaç yaşında öldü? İşte ayrıntılar...

BİNBAŞI SAMET KUŞÇU KİMDİR? NERELİ?

Samet Kuşçu 1918 yılında Antakya'da dünyaya geldi.

Asker ve eğitimci olan Samet Kuşçu 1958 yılında hükûmete karşı askeri bir darbe girişimi olduğunu ortaya çıkaran Dokuz Subay Olayı'nın önemli aktördür.

Samet Kuşçu 1918’de toprak ağası bir babanın oğlu olarak Antakya’da doğmuş, 1938’de Kuleli Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirerek subay kariyerine başlamıştır. 1949’da Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. 1949-1953 arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Dış Şube Protokol Müdürlüğü, 1954-1956 arasında Paris’te NATO Başkumandanlık Karargahı’nda İstihbarat Dairesi Şube Müdürlüğü yapmıştır. 1958’de Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Temsil Bürosu Başkanlığını yürütürken Dokuz Subay Olayı patlak vermiştir.

Yarbay Faruk Güventürk’ün önderlik ettiği ve Adnan Menderes Hükümetini yıkmayı planlayan bir cuntaya katılan Samet Kuşçu, bir süre sonra darbe planlarını Hükümete ihbar etmiş ve dokuz subay yargılanmıştır. Yargılanan cuntacı subaylardan sekizi beraat ederken, darbe girişimini ortaya çıkaran Samet Kuşçu “orduyu isyana teşvik” suçuyla mahkûm edilerek hapse konmuş ve ordudan ihraç edilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi yapıldığında Kuşçu’nun isimlerini verdiği askerlerin gerçekten de siyasal faaliyetler içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Kuşçu darbe sonrasında serbest bırakılmış, memleketi Hatay’a dönerek eğitim alanında çalışmaya karar vermiş ve Atatürk ile Ata kolejlerini kurmuştur. Haklarının iadesi ve devlet memurluğuna dönebilmek için dava açan Kuşçu bu davayı kazanmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi Savunma Bölümünde memur olarak çalışmaya başlamıştır.

SAMET KUŞÇU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1984’te Toprak Mahsulleri Ofisi’nden emekli olmuş, 16 Ekim 2004’te Antakya’da 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.