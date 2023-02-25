Binbin Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Binbin Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Binbin Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Binbin Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Binbin Chen 10 Haziran 1998 tarihinde Huaibin, Xinyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈彬彬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Binbin Chen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Binbin Chen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Binbin Chen'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Binbin Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Binbin Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Binbin Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Binbin Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında SH SIPG

10 Ağustos 2022 yılında Kataller Toyama

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Binbin Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Binbin Chen şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Binbin Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U21 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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