Binbin Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Binbin Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Binbin Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Binbin Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Binbin Liu 16 Haziran 1993 tarihinde Meixian şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘彬彬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Binbin Liu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Binbin Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Binbin Liu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Binbin Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Binbin Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Binbin Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Binbin Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SD Luneng

Binbin Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Binbin Liu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Binbin Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2005-2011Luneng Tianshan Football School

Çin takımında 21 numaralı formasıyla 21 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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