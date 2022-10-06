Bindallı (üç etek) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bindallı (üç etek) Yapımcısı görev tanımı nedir, Bindallı (üç etek) Yapımcısı ne iş yapar, Bindallı (üç etek) Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bindallı (üç etek) Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bindallı (üç etek) Yapımcısı Tanımı;

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Bindallı (üç etek) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bindallı (üç etek) Yapımcısı Maaşları

Bindallı (üç etek) Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Bindallı (üç etek) Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bindallı (üç etek) Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.72

Meslek Adı :

Bindallı (üç etek) Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğine uygun Bindallı (üç etek) deseni araştırıp hazırlayabilen, araç gereci işlemeye hazırlayıp işleyebilen, süsleme tekniğine uygun malzemeler ile süsleyebilen ve işlenmiş parçaları uygun dikiş teknikleri ile birleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bindallı (üç etek) Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekstil ham maddelerini tespit etmek,

b) Temel kadın beden kalıpları hazırlamak,

c) Bindallı( üç etek) Kalıbı Hazırlamak,

d) Temel dikiş tekniklerini uygulamak,

e) İşlemeye hazırlık yapmak,

f) Desen panosu hazırlamak,

g) Desen tasarımları yapmak,

h) Maraş işi tekniklerinde işleme için hazırlık yapmak,

i) Elde Maraş işi yapmak,

j) Giyside süsleme yapmak,

k) Düz dikiş dikmek,

l) Bindallı( üç etek) dikmek,

m) İşlemelerin bakımını yapmak ve korumak,

n) Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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