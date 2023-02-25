Binghan Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Binghan Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Binghan Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Binghan Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Binghan Hu 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡冰瀚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Binghan Hu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Binghan Hu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Binghan Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Binghan Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Binghan Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Binghan Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

14 Temmuz 2021 yılında HN S. Longmen

Binghan Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Binghan Hu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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