Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bingliang Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bingliang Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bingliang Yan 3 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 闫炳良 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bingliang Yan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Bingliang Yan'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bingliang Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bingliang Yan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bingliang Yan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bingliang Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Roda B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Bingliang Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bingliang Yan şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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