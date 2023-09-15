Bingöl Açık Kapı biriminden 23 bin kişi faydalandı

İçişleri Bakanlığının valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğu "Açık Kapı" birimlerinde, binlerce kişinin talepleri karşılanırken Bingöl'de şuana kadar 23 bin 109 kişi yararlandı.

Vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğinde 2018 yılında "Açık Kapı Projesi" hayata geçirilmişti. Vatandaşların bütün dert, istek, dilek ve şikayetlerini alan ve bu talepleri seri bir şekilde ilgili kurumlara aktararak çalışmalarını sürdüren Açık Kapı Bingöl Şube Müdürlüğü açıldığı 2018 yılından bugüne kadar toplam 23 bin 109 kişi tarafından başvuru aldı. Valilik girişinde bulunan ve gelen vatandaşları karşılayan birime yapılan başvurulardan 942'si eğitim amaçlı olurken, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'e gelen afet zedeler ise bin 600'ün üzerinde başvuru yaparak giyim, gıda ve konaklama yardımı aldı.

2023 yılı ilk 8 ayında 6 bin 799 başvuru yapılırken en çok başvuru Sosyal Hizmetler ve Ekonomik Destek ile yardım başvurusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)