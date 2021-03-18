Bingöl Adaklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Adaklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Adaklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Adaklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Adaklı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adaklı ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 800 (km²) si Adaklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Adaklı nüfusu 8,509 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Adaklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,509 kişidir.

Adaklı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,387 kişidir.

Bingöl Adaklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Adaklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,670822 Enlem : 37,670822

Adaklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Adaklı ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Adaklı ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adaklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020