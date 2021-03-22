Bingöl Genç Nüfusu 2020 - 2021 |  Genç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Genç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Genç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Genç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Genç ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,592 (km²) si Genç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Genç nüfusu 33 bin 902 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Genç İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,902 kişidir.

Genç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,101 kişidir.

Bingöl Genç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Genç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,558102 Enlem : 40,558102

Genç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Genç ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Genç ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Genç ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020