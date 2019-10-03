Bingöl Genç’te Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 farklı koordinatta yer alan bölge 14 Ekim'e kadar Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada," Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Genç İlçesi'nde 37SFC-4155875950,37SFC-4179974911,37SFC-4232274809,37SFC-4276774955,37SFC-4257675325, 37SFC-4253575822, 37SFC-4260076020 koordinatları arasında kalan bölge 30 Eylül 2019 - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır"denildi.

Kaynak: İHA