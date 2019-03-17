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Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan

BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan

BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

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DHA

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