Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
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DHA
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