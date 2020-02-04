Bingöl Karlıova’da okullar yarın da tatil edildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede yarın da okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Kaynak: İHA