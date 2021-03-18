Bingöl Kiğı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kiğı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Kiğı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Kiğı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Kiğı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kiğı ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 509 (km²) si Kiğı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Kiğı nüfusu 4,863 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Kiğı İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,863 kişidir.

Kiğı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,906 kişidir.

Bingöl Kiğı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 60,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kiğı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,349949 Enlem : 40,349949

Kiğı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Kiğı ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Kiğı ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kiğı ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020