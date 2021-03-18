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Bingöl Solhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Solhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bingöl Solhan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bingöl Solhan nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bingöl Solhan nüfusunun 34 bin 326 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bingöl Solhan yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bingöl Solhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Solhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Solhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Solhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Solhan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Solhan ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde  281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,064 (km²) si Solhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Solhan nüfusu 34 bin 326 kişidir.

Bingöl Solhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Solhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Solhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

34,326 kişidir.

Solhan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,270 kişidir.

Bingöl Solhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  19,7 olarak gerçekleşmiştir.

Bingöl Solhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Solhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Solhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  41,056038      Enlem :  41,056038

Solhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Solhan ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Solhan ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Solhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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