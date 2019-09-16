Bingöl Üniversitesi’ni 28 yabancı öğrenci tercih etti

Bingöl Üniversitesi'ni bu yıl 28 yabancı uyruklu öğrenci tercih etti.

Bingöl Üniversitesi'nin Yüksek Öğretimde Uluslarlarasılaşma hedefleri doğrultusunda yurt dışından öğrenci çekmek için yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Üniversiteye kayıt yaptıran Uluslararası Değişim öğrencilerini kente gelerek Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'la görüştü.

Bingöl'e gelen ilk öğrenci kafilesini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak,"Öğrenci değişim programları kapsamında üniversitemize Malezya'dan 12, Pakistan'dan 6, Rusya'dan 8 ve Ukrayna'dan 2 öğrenci olmak üzere toplamda 28 öğrencimiz geldi. Ayrıca üniversitemize erasmus değişim programı kapsamında Polonya'dan 4 ve Rusya'dan 2, Mevlana programından da Azerbaycan'dan 4, Rusya'dan 3, Malezya'dan 6, Pakistan'dan 3, İran'dan 1, Irak'tan 1 ve Ukrayna'dan da 3 kişi olmak üzere toplam 21 öğretim üyesi de üniversitemizde ders vermek üzere Bingöl'e gelecek" dedi.

Kaynak: İHA