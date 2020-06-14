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  3. Bingöl Valiliği açıkladı: Göçük altında kalan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bingöl Valiliği açıkladı: Göçük altında kalan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Bingöl Valiliği açıkladı: Göçük altında kalan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Bingöl Valiliği: ''Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.''

 

 

 

 

AFAD'dan gelen bilgiye göre ''Bingöl, Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır.'' denildi.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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