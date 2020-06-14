Bingöl Valiliği açıkladı: Göçük altında kalan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Bingöl Valiliği: ''Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.''

Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan Güvenlik Korucumuz maalesef kurtarılamamıştır.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz. — T.C. Bingöl Valiliği #EvdeKal? (@bingolvaliligi) June 14, 2020

AFAD'dan gelen bilgiye göre ''Bingöl, Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır.'' denildi.