Bingöl Valiliği açıkladı: Göçük altında kalan güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Bingöl Valiliği: ''Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.''
Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan Güvenlik Korucumuz maalesef kurtarılamamıştır.— T.C. Bingöl Valiliği #EvdeKal? (@bingolvaliligi) June 14, 2020
Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.
AFAD'dan gelen bilgiye göre ''Bingöl, Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır.'' denildi.
Bingöl, Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 14, 2020
Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır.
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