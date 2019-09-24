Bingöl Valiliğinden civa zehirlenmesiyle ilgili açıklama

Bingöl'de öğrencilerin cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından sosyal medyada paylaşılan yanlış haberlere ilişkin valilikten açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sancak Beldesi Sancak İlkokul Ortaokulu'nda cıva zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan öğrencilerle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan yanlış haberler üzerine Valiliğimizce açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bingöl ili Sancak Beldesi Sancak İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri 20.09.2019 tarihinde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı, vücutta kızarıklık, döküntü, gözlerde yanma hissi, gözlerde kaşıntı ve baş dönmesi gibi yakınmalar ile başvurmuşlardır. Hastaların beyanlarından, yaklaşık 5 gün önce okulda buldukları cıva ile oynadıkları ve sonrasında şikâyetlerinin başlaması üzerine hemen hastaneye başvurdukları bilgisine ulaşılmıştır" denildi.

"Eğitim ve öğretime devam edilmesinde sakınca olmadığı görülmüştür"

Cıvadan etkilenen 47 öğrenci, 5 öğretmen ve 1 hizmetlinin tedavi altına alındığını aktarılan açıklamada, "Öğrencilerde cıva temas öyküleri nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince Sancak Beldesine gidilmiş ve evde de temas ettiğini beyan eden öğrencilerin ailelerinden kan numuneleri alınmıştır. Ayrıca AFAD ekiplerince okul içerisinde ve çevresinde kimyasal ölçümler yapılmıştır. AFAD'ın yapmış olduğu ölçümlerde okul içerisinde cıva elementine rastlanmamış olup İl Sağlık Müdürlüğünce alınan kan numuneleri de Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarında çalıştırılmıştır. Alınan kan sonuçlarında kanında cıva tespit edilen öğrencilerden sınır değerin üzerinde olanların tümü Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçilerek ilaç tedavilerine başlanmıştır. Tedavileri devam etmekte olan hiçbir öğrencimiz ve öğretmenimizde hayati tehlike bulunmamaktadır. Yapılan kontroller neticesinde, Sancak ilkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim ve öğretime devam edilmesinde sakınca olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup sürecin tüm safhaları tarafımızca takip edilmektedir. Bu durumdan etkilenen tüm öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerinde bulunuldu.

Vali ve başkandan geçmiş olsun ziyareti

Öteyandan Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan cıva zehirlenmesi nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren Sancak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette ikili öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA