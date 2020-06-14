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Bingöl Valiliği'nden deprem açıklaması!

Bingöl Valiliği, sosyal medyadan Bingöl'de meydana gelen 5,7'lik depremle ilgili bir mesaj paylaştı.

Bingöl Valiliği'nden deprem açıklaması!

Bingöl Valiliği, Bingöl'de satt 17:24'de gerçekleşen 5,7'lik depremle alakalı twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 

Bingöl Valiliği: ''Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde  5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.''

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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