Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Bingöl Valiliği, kendilerini valilik yetkilisi gibi tanıtan ve engelliler için para talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı şahıslar tarafından sayın valimizin ve özel kalem müdürünün ismi kullanılarak çeşitli firma ve iş adamlarından özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için (engelli aracı gibi) maddi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın, her türlü yardım talebi için telefon marifetiyle arayıp kendilerini valiliğimiz yetkilileri gibi göstererek yardım talep edenlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir kişi yada hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlere ivedilikle irtibata geçmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verilerek, uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA