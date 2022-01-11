Bingöl’de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Veli ve öğrenciler Bingöl yarın okullar tatil mi? | Bingöl kar tatili açıklaması 12 Ocak 2022 Çarşamba İşte ayrıntılar...

BİNGÖL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

BİNGÖL KAR TATİLİ AÇIKLAMASI 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı çok bulutlu ve sisli

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı