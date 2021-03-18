Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Yayladere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Yayladere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Yayladere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yayladere ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 355 (km²) si Yayladere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Yayladere nüfusu 2,160 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Yayladere İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,160 kişidir.

Yayladere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,003 kişidir.

Bingöl Yayladere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 66,5 olarak gerçekleşmiştir.

Yayladere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,7887 Enlem : 39,7887

Yayladere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Yayladere ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Yayladere ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yayladere ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020