Bingöl'ün Yedisu ilçesinde korkutan deprem
AFAD verilerine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 23.12'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 14.91 kilometre altında meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Karlıova ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin 1.0 kilometre altında kayıt edildi.
Depremde can ve mal kaybı oluşmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 4, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Yedisu (Bingöl)
Tarih-Saat : 04.07.2020, 23:12:39 TSİ
Enlem : 39.3798 N
Boylam : 40.6763 E
Derinlik : 14.91 km
Detay : https://t.co/phtVfYfoT6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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