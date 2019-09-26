Bingöl’de 15 ton tohum dağıtıldı

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe ile 15 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 Bingöl vizyonu kapsamında Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Çoğaltılması Projesi kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında bin 500 dekar alan için 15 ton Macar fiği tohumu, yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilere dağıtıldı.

Dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, "Macar Fiği tohumu dağıtım ile yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Buradan hareketle ilimizde Macar fiği yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin İl Müdürlüğümüzce dağıtımı gerçekleştirilen tohumları çiftçi talep listesi doğrultusunda verilmiştir. Aynı zamanda Macar fiğinin adaptasyonu ve diğer alanlarda yetiştirilemeyen ürünlere alternatif olması ve ikinci ürüne fırsat sağlamasıyla bu arazilerinde ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamış olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA