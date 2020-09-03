Bingöl'de 17 yaşındaki kız 4. kattan düştü! O anlar kamerada

Bingöl'de cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki bir kız, apartmanın 4 .katından dengesini kaybedip düştü ancak korkuluklara tutundu. Yakınlarının korkuluklardan kurtaramadığı kız bir süre sonra yere düştü. Genç kızın kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam ederken o anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bingöl'ün merkeze bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında yaşanan olayda cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., bir an dengesini kaybedip düştü. Son anda balkondaki korkuluklara tutunan kızın çığlıklarına koşan yakınları kızı korkuluklardan tutup çekmek istedi. Bütün uğraşlar sonucu yukarı çekilemeyen kız, aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti

Google'ın 'Dünyanın en saçma binası' gördüğü Türkiye'deki o bina yıkılacak!

Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!

Kız arkadaşı yüzünden bunalıma girdi! Kafasına silahı dayayıp intihara kalkıştı