Bingöl’de 2 ilçeye kar tatili

Bingöl'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31.12.2018 Pazartesi günü okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA