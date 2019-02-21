İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bingöl'de 2'si terör suçundan 5 kişi tutuklandı

Bingöl'de 2'si terör suçundan 5 kişi tutuklandı

BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan...

Bingöl'de 2'si terör suçundan 5 kişi tutuklandı

BİNGÖL'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bunun 2'si terör suçundan 3'ü de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ocak ayında yapılan çalışmalarda, 2'si terör, 11'i kaçakçılık, 18'i asayiş ve 537'si askeri suçtan olmak üzere 568 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen kişilerden, 2'si terör suçundan 3'ü de değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.