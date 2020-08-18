Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bingöl depremi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 20:24 Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki depremin, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Erzincan ile Erzurum illerimizde de hissedildi.

Sarsıntı sonrası çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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