Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bingöl depremi

Bingöl'de deprem! Erzincan ve Erzurum'dan da hissedildi
Kandilli Rasathanesi, saat 20:24 Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 20:24 Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki depremin, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Erzincan ile Erzurum illerimizde de hissedildi.
Sarsıntı sonrası çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 18, 2020
KIGI (BINGOL) https://t.co/hTK8hUwTsE
18.08.2020, 20:24:59 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.