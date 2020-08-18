MasterChef baklavalık hamurdan Mantarlı Börek nasıl yapılır? Tarifi?DSÖ Rusya'nın koronavirüs aşısına onay verdi mi? DSÖ Genel Direktöründen çağrıDana Nuar nedir? MasterChef Dana Nuar Rosto nasıl yapılır? Tarifi?MasterChef şeftalili parfe tarifi? Parfe Malzemeleri? Nasıl yapılır?Polenta nedir? Nasıl yapılır? 18 Ağustos MasterChef polenta tarifi?Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındıBingöl'de deprem! Erzincan ve Erzurum'dan da hissedildiMasterChef soğuk kabak çorbası nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?Mali müslüman mı?Mali nerede? | Mali coğrafi konumu ve haritası
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bingöl'de deprem! Erzincan ve Erzurum'dan da hissedildi

Bingöl'de deprem! Erzincan ve Erzurum'dan da hissedildi

Kandilli Rasathanesi, saat 20:24 Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 20:24 Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki depremin, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Erzincan ile Erzurum illerimizde de hissedildi.

Sarsıntı sonrası çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bingöl depremi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT