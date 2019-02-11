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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adaklı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.23'te meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı.

DHA

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