Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

BİNGÖL merkez ve 7 ilçesinin 35 bölgesi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinin kırsal alanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 35 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinin kırsal alanlarındaki belirlenen bölgelerde 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1847 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA