Kandilli Rasathanesi, saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesinin yıkılması sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.



''BİNGÖL VALİLİĞİ AÇIKLADI: 3 KORUCU YARALI''



Bingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti. Kandili Rasathanesi, saat 17.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak bildirildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova’ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova’ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.



Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.