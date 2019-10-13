Bingöl’de 9 ayda 153 bin yolcuya hizmet verildi

Bingöl Havalimanı'nda 9 ay içinde 153 bin 261 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı Eylül ayı verilerini açıkladı. Açıklamada, Eylül ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 118 olurken, yolcu sayısı ise 16 bin 923 oldu. Yine Eylül ayında yük trafiği ise toplamda 170 ton olarak açıklandı.

Öte yandan Bingöl Havalimanı'nda 9 ay boyunca hizmet verilen yolcu sayısı 153 bin 261, uçak trafiği bin 102, yük trafiği ise bin 394 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: İHA