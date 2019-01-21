Bingöl’de AK Partili 100 kişi MHP’ye geçti

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde AK Partili belediye başkan aday adayı Eşref Varol ve encümenlerin de bulunduğu 100 kişi istifa ederek MHP'ye geçti.

Bingöl'ün merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde AK Parti üyesi 100 kişinin istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi. AK Parti'den istifa edenler arasında belediye başkan aday adayı Eşref Varol, Belde Teşkilat Başkanı Sait Varol, Belediye Meclis üyeleri Mahmut Varolgüneş, Mahmut Kaymazalp ve Ziya Varol'un da bulunduğu belirtildi. MHP'ye geçen Eşref Varol'un ayrıca Ilıcalar'da MHP'den belediye başkan adayı olduğu ileri sürüldü.

MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada istifaların bireysel olduğunu söyledi. Varol, "Ilıcalar Belde Başkanı Sait Varol, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Varolgüneş, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Kaymazalp ve yine Belediye Meclis Üyesi Ziya Varol partimize katılım sağlamışlardır. Bugünden itibaren MHP'nin başarısı için çalışacaklardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifalar olacaktır. Bireyler olarak istifa dilekçelerini sunacaklardır. Beklentimiz 300'e yakın bir istifa olması. Arkadaşlarımız geçiş yaptıktan sonra bu güçle Ilıcalar beldesini kazanacağız. Bu güç Bingöl Belediye Başkanlığı için de bir kuvvet olacak bizlere. İstifanın sebebi bireylerin kendi takdirleridir. Sebebini bilemiyoruz, arkadaşlarımız MHP'de siyaset yapmak istiyorlar. Şeref vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA